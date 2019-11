Le produzioni locali del Molise conquistano il Regno Unito

Vino, olio, tartufo, formaggi e anche prodotti a base di canapa “finiranno presto sugli scaffali dei negozi inglesi”. Lo annuncia l’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Cavaliere, a margine di ‘Bellavita Expo Londra’, il piu’ grande Trade Show del Regno Unito dedicato alle eccellenze italiane del Food & Beverage. “Il nostro agroalimentare – le parole dell’assessore – ha superato un esame difficile a pieni voti”. Il Molise ha partecipato attraverso l’Arsarp, ente attuatore del progetto ‘Promozione Molise 2019- 2020 finanziato dal Psr 2014-2020 con uno stand di circa 50 mq che ha ospitato 8 imprese locali, tutte produttrici in regime di qualita’. “Abbiamo raccolto solo giudizi positivi – ha aggiunto – l’evento ha confermato tutte le potenzialita’ dell’agroalimentare molisano, anche in una dimensione difficile e complessa come quella del Regno Unito, dove purtroppo incombe l’ombra e l’incognita della Brexit e che sembra rappresentare oggi l’unico freno ad uno sviluppo esponenziale dei rapporti commerciali con l’Europa. Stiamo gia’ programmando il futuro con il piano degli interventi promozionali 2020 e daremo sempre piu’ spazio ad eventi come il Bellavita che hanno la dimensione ideale per la nostra realta’ e garantiscono la presenza del giusto target di operatori, necessario per farci conquistare nuovi segmenti di mercato”.