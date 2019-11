Morto Fred Bongusto, con le sue canzoni ha portato in giro nel mondo il nome di Campobasso

Con Johnny Dorelli, Peppino Di Capri e Nicola Arigliano inaugurò la stagione dei crooner italiani, i cantanti intrattenitori dalla voce calda e suadente. Quell’amore per Campobasso, non sempre ricambiato, era uno dei suoi crucci più grandi. Un amore, in città lo aveva pure lasciato e lui ne aveva tirato fuori uno dei suoi cavalli di battaglia, Frida

I suoi amici più stretti conoscevano la destinataria di quella dichiarazione d’amore. Autore di colonne sonore di tanti film, la sua musica ha fatto innamorare milioni di persone. Negli anni ’60 e 70 i suoi maggiori successi, i duetti con Mina, una collaborazione con Chet Baker, la Capannina di Viareggio.

Era nato in questa casa di via Marconi, Alfredo figlio di un’ostetrica conosciuta in tutta la città, nel cuore del centro storico. La sua famiglia era tanto numerosa quanto rispettata. Sul retro della casa il Mercato coperto, davanti casa un picco slargo sul marciapiede teatro di tante partite a pallone che Fred aveva pure raccontato, nella canzone ‘Molise puozze esse accise.

Sanremo, una produzione discografica monumentale, impossibile citare tutti i successi di Fred: Malaga, Tre settimane da raccontare, Amore fermati, Spaghetti a Detroit.

Campobasso non glielo ha mai mostrato appieno, ma la città lo amava e non ha mai dimenticato quel bel ragazzo bruno che ha portato in giro per il mondo il nome della città. E tra le sue cose indimenticabili, come non citare la sigla di speciale per noi con lo straordinario duetto con Minnie Minoprio che fece sobbalzare dalla sedia i vertici della Rai e della politica.

Sempre innovativo, trasgressivo, ma mai volgare o sopra le righe. Un campione su cui a Ischia è calato il sipario della vita. Aveva 84 anni.