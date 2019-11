Isernia. Al via la stagione teatrale della compagnia Cast

Con la commedia “Io insieme a te non ci sto più”, a cura di Salvatore Mincione Guarino, sabato 9 novembre a Isernia prenderà il via la stagione teatrale della compagnia teatrale Cast. Quest’anno sarà davvero speciale per varie ragioni: la rassegna dedicata a Mario Scarpetta taglierà infatti il traguardo della decima edizione. E porterà in dote un calendario di assoluto rilievo, caratterizzato da nomi molto noti negli ambienti teatrali. Ma la novità più importante forse è un’altra. A breve, (salvo imprevisti già dal mese prossimo), il sipario del Proscenio si aprirà nella nuova sede di corso Risorgimento. Tanti gli appuntamenti in programma. La rassegna teatrale andrà avanti fino al mese di maggio con 12 spettacoli di indubbio interesse e di grande qualità. Le compagnie teatrali e gli attori selezionati per questa stagione lasciano bene sperare.