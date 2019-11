È stato ritrovato nel pomeriggio a Isernia – a non molta distanza dall’ospedale – il corpo senza vita di Elso Tornincasa, 61 anni, originario di Montenero Val Cocchiara, di cui si erano perse le tracce venerdì scorso. L’uomo è stato ritrovato in via Sant’Ippolito, nelle vicinanze di una rimessa per gli autobus. Sul posto i Carabinieri, i Vigili del fuoco e il personale del 118. Dopo il suo allontanamento dal pronto soccorso del Veneziale e la segnalazione della scomparsa da parte dei familiari, le ricerche delle forze dell’ordine e dei volontari si erano concentrate nella zona di Castel di Sangro. La Prefettura di Isernia aveva anche chiesto l’intervento dei cani molecolari. Il caso era stato da poco segnalato a “Chi l’ha visto?”, ma nel pomeriggio – purtroppo – il corpo senza vita di Tornincasa è stato individuato a poche centinaia di metri dal luogo dell’ultimo avvistamento. La Procura di Isernia ha aperto un fascicolo.