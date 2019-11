Dopo 17 anni il ricordo è sempre vivo e scuote le coscienze: giornata della memoria a San Giuliano di Puglia

Diciassette lunghi anni e un percorso di consapevolezza che richiama tutti con un invito a fermarsi per rispetto a un evento che ha cambiato la storia del Molise. Giornata della memoria a San Giuliano di Puglia per ricordare i ventisette bambini e la maestra Carmela rimasti vittime del crollo della scuola Jovine e le due donne morte in paese.Alle 11.32trenta rintocchi della campana che suona solo in questa occasione hanno riportato il cuore e la mente al 31 ottobre del 2002 per esprimere vicinanza alle famiglie e all’intera comunità.