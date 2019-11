Tragedia nei campi a Guglionesi, dove un uomo di 41 anni è morto dopo essersi ribaltato con il trattore. E’ successo poco prima delle 8 in contrada Sabbioni, dove Michele Traglia, questo il nome della vittima, esperto imprenditore agricolo, era impegnato nella raccolta delle olive. A chiamare i soccorsi è stata una donna, residente nelle vicinanze che ha visto il mezzo ribaltato. Quando il 118 e i vigili del fuoco di Termoli sono arrivati purtroppo non c’era già più nulla da fare. Il 41enne era deceduto schiacciato dal pesante mezzo. Il terreno per raggiungere il luogo dell’incidente è molto ripido. La dinamica è da accertare, perché in quel punto l’uliveto è abbastanza pianeggiante. E’ probabile che sia ribaltato, magari per un fosso, il carrello che trasportava le olive e che poi avrebbe trascinato con se anche il trattore e il suo conducente. Sull’incidente ora indagano i vigili del fuoco insieme ai carabinieri di Termoli. In quella terra il 41enne aveva lavorato tantissime volte, la conosceva alla perfezione. Quella stessa terra che però gli è stata fatale. Michele Traglia era molto conosciuto, originario di San Giacomo, viveva a Guglionesi da quando si era sposato. Marito esemplare e papà affettuoso, lascia la moglie e due bimbi piccoli. La notizia della tragedia ha fatto subito il giro delle due comunità, rimaste sconvolte dal dolore. Purtroppo si tratta dell’ennesima morte nei campi, solo ieri a Civitacampomarano l’ultimo incidente, dove un agricoltore di Guardialfiera di 51 anni è stato sbalzato dal trattore riportando profonde ferite all’addome. E’ stato trasferito in elicottero al Cardarelli di Campobasso e fortunatamente non rischia la vita. Fortuna invece che oggi non ha accompagnato Michele.