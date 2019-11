A breve gli amministratori dell’ambito territoriale di Isernia avranno l’atteso confronto con il commissario per la Sanità della Regione Molise Angelo Giustini. Questo l’esito dell’incontro tra il prefetto Cinzia Guercio e una delegazione di sindaci, guidata dal primo cittadino del capoluogo Giacomo d’Apollonio, convocata nella sede dell’ufficio del governo. All’incontro con il commissario – ha assicurato lo stesso Giustini durante la telefonata con il prefetto – parteciperà anche una delegazione di cittadini. L’incontro in prefettura è stato convocato dopo lo spostamento della protesta sui possibili tagli al veneziale dall’ingresso dell’ospedale a via Kennedy. Dopo qualche momento di tensione e inevitabili disagi al traffico, la delegazione dei sindaci è stata ricevuta, ma non i rappresentanti del comitato. Il comitato “In seno al problema” e i cittadini temono che i tagli non riguardino solo senologia. Le voci che circolano in questi giorni fanno temere il peggio anche per oncologia. Significherebbe dare l’ennesimo durissimo colpo, forse quello del kappaò, a un ospedale già in serie difficoltà, anche per via della carenza di personale. Per questo i comitati chiedono al commissario Giustini di fare chiarezza, di dire come stanno le cose, anche alla luce del nuovo piano operativo sanitario che a loro avviso potrebbe riservare sorprese amarissime.