Pesche. Università del Molise, grande interesse per la giornata delle famiglie al museo

Tante adesioni e grande entusiasmo per la giornata nazionale delle famiglie al museo. All’iniziativa ha aderito anche l’Università del Molise, aprendo le porte della sede di Campobasso, con un percorso di 4 tappe, e di quella di Pesche, dove le famiglie hanno avuto l’opportunità di scoprire i tesori racchiusi nel Museo delle scienze naturali. I visitatori hanno avuto modo di apprezzare l’erbario e le ricche collezioni per esplorare il mondo della geologia, della zoologia, della botanica e delle scienze forestali. Ma per questa occasione particolare è stato anche proposto – in collaborazione con il Giardino di Flora Appenninica di Capracotta – un percorso didattico che attraverso il gioco ha permesso di saperne di più sulla natura del nostro territorio.

Il bilancio finale della giornata trascorsa nel museo della sede di Pesche dell’Unimol ha riscosso ampi apprezzamenti, confermando il grande interesse delle famiglie per le scienze naturali.