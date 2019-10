Da sabato mattina – 12 ottobre – non si hanno più notizie di un uomo di 57 anni di Santa Croce di Magliano. Sono in corso gli accertamenti e le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco, Carabinieri e volontari. Si tratta di Salvatore Macolino. In azione un elicottero del 115. Persona conosciuta e tranquilla. L’auspicio e che possa essere ritrovato al più presto. Chiunque ne avesse notizie può contattare le forze dell’ordine.