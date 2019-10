Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, intervenuto a “IdeeItalia”, la due giorni di incontri e dibattiti organizzata da Forza Italia a Milano, ha osservato che “il centrodestra deve rimanere unito”. “Io – ha riferito – nella mia regione lavoro quotidianamente per mantenere l’unita’ della coalizione e per lavorare bene con tutti gli alleati. Stiamo facendo un grande lavoro nel territorio, i cittadini sono contenti del nostro operato, ci sostengono e continueremo con grande entusiasmo”. “Io – ha proseguito Toma – ho vinto in Molise solo perche’ ho avuto dietro una coalizione unita e coesa. E tutti devono avere come punto di riferimento il leader del proprio partito. Il mio e’ Silvio Berlusconi, e quindi lavoro quotidianamente per il bene di Forza Italia, all’interno del centrodestra”.

“L’autonomia e’ una sfida per il Nord e per il Sud. Questo e’ tema che va declinato con orgoglio. Senza autonomia, tutta l’impalcatura dello Stato non funziona”. Cosi’ Stefano Caldoro a Milano per #IdeeItalia l’iniziativa organizzata da Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera. Alla tavola rotonda, che ha introdotto e coordinato, hanno partecipato Attilio Fontana, Presidente della Lombardia, Alberto Cirio, Presidente del Piemonte, Donato Toma, Presidente del Molise, Vito Bardi, Presidente della Basilicata e Gaetano Armao, assessore della Regione Sicilia. Per Caldoro, responsabile nazionale del Dipartimento autonomie degli azzurri, e’ necessario “modernizzare il Paese ed il ruolo delle Regioni. Accettando – ha sottolineato – la sfida dell’autonomia e partendo dall’applicazione della legge delega 42 che fu scritta dal Governo Berlusconi. Abbiamo le leggi e la Costituzione che impongono le garanzie di equilibrio ed equita’”. “Quell’impianto – ha ricordato in riferimento alla legge sul federalismo fiscale – fu osteggiato dal Pd che oggi ha dovuto riconoscerne l’efficacia. E’ la base sulla quale lavorare per continuare e rafforzare il processo”.