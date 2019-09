di GIOVANNI MINICOZZI

Un ateneo in forte crescita qualitativa e quantitativa. Luca Brunese, Rettore dell’Unimol da circa quattro mesi, prosegue il lavoro già avviato dal suo predecessore Gianmaria Palmieri con alcuni elementi innovativi e punta decisamente sull’ampliamento dell’offerta formativa e sui servizi da erogare agli studenti molisani e a quelli provenienti dalle regioni limitrofe di Abruzzo, Campania, Puglia e Lazio.

Intanto dal primo agosto sono aperte le iscrizioni per l”anno accademico 2019-2020 e il rettore Brunese elenca tutte le opportunità, soprattutto lavorative ,che l’università del Molise offre ai futuri laureati:

“Le iscrizioni vanno bene, siamo soddisfatti, siamo in linea con le iscrizioni dell’anno scorso che è stato un grande risultato quindi saremmo orgogliosi di mantenere questa situazione, questo stato – ha dichiarato il rettore.

– Quali nuove offerte formative dell’Unimol quest’anno rispetto al passato?

“Noi manteniamo la nostra trasversalità, quindi ci sono tanti corsi di laurea sviluppati nei sei dipartimenti. Quello nuovo è la scuola di specializzazione in patologia clinica che da quest’anno è aperta anche ai laureati non in medicina, come scienze biologiche per esempio.

È una grande novità e poi lavoriamo per qualche novità anche sulle scuole di specializzazione legate al corso di laurea in medicina. Speriamo per il prossimo anno”.

– Quali sono i vantaggi per le matricole e per gli studenti che scelgono l’università del Molise?

“Quest’anno mettiamo particolare attenzione su quelli che sono i servizi che offriamo agli studenti. Abbiamo mantenuto l’offerta per quello che riguarda i trasporti che sarà gratuita per tutti quelli che si iscrivono entro il 20 settembre e abbiamo, aggiungo, la novità del conto corrente gratuito con servizi ultra agevolati per tutti i nostri studenti dell’università. Ci aiuta il fatto di avere in questa trasversalità la possibilità di offrire al territorio corsi di laurea che spaziano da medicina all’archeologia ,alle scienze economiche, a giurisprudenza grazie all’alto livello qualitativo dei nostri docenti”.

– Alto livello qualitativo. Addirittura un docente dell’Unimol, un suo docente, è diventato ministro per gli affari regionali .

” Un grande orgoglio il prof.Francesco Boccia che è nostro docente di economia aziendale. È stato fresco nominato ministro degli affari regionali ,ministro di particolare rilievo, di particolare significato per il Molise. Francesco mi ha garantito che non dimentica naturalmente l’ateneo nel quale lavora e sicuramente ci aiuterà in qualche bel progetto a livello regionale”.

– Quali sono invece le opportunità lavorative per i neo laureati dell’Unimol?

“Anche nelle classifiche che a volte non ci trattano bene per motivi più legati al territorio che all’ ateneo, su questo elemento viene dato particolare risalto ai risultati della nostra università,. Questo è legato secondo me non solo al livello elevato qualitativo dei laureati ma anche al fatto che noi abbiamo sempre avuto una particolare attenzione a indirizzare i corsi di laurea verso le opportunità lavorative migliori per i nostri giovani laureati” – ha concluso Brunese.

Le iscrizioni all’Unimol scadranno il prossimo 16 ottobre.