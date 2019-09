Venafro. Celebrato il 202esimo anniversario della fondazione della Polizia penitenziaria

Gli agenti e il personale delle carceri di Campobasso, Larino e Isernia si sono dati appuntamento a Venafro per celebrare il 202esimo anniversario della fondazione della polizia penitenziaria. Con loro c’erano tante autorità e cittadini, provenienti da tutta la regione. Un modo per dare il giusto riconoscimento a chi di fatto lavora sempre dietro le quinte, svolgendo una missione delicata, finalizzata in primis alla rieducazione del detenuto. Ma questa è stata anche anche l’occasione per tracciare il bilancio dell’ultimo anno di attività, segnato da operazioni significative, in particolare sul fronte della prevenzione e della repressione dello spaccio di stupefacenti nelle carceri. Durante la cerimonia organizzata nello scenario del castello Pandone sono stati anche premiati alcuni agenti che si sono distinti in servizio. Un lavoro, quello della Polizia penitenziaria, davvero complesso, dove il pericolo e l’imprevisto sono sempre in agguato, come testimonia la rivolta avvenuta nel carcere di Campobasso lo scorso mese di maggio. Nel complesso i risultati ottenuti dalla Polizia penitenziaria nella nostra regione sono più che confortanti, nonostante il problema irrisolto della carenza di personale.