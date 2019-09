Fuori strada con auto, muore 44enne campobassano

Tragedia ieri nella tarda serata a Campobasso, in Contrada Tappino, nei pressi dell’ospedale. Ha perso la vita Giovanni Iannacone, 44 anni. Aveva accusato un malore e stava recandosi al Cardarelli, quando ha perso il controllo dell’auto, una Multipla, che è finita fuori strada, ribaltandosi. Per lui non c’è stato nulla da fare. Ferita lievemente la moglie. Sul posto il 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia. Sembra che a causare l’uscita di strada e il ribaltamento sia stato il malore che si è ripresentato. Il 44enne campobassano lascia, oltre la moglie, 4 figli