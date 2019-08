Venafro. Abitazione in fiamme, intervengono i Carabinieri ed evitano il peggio

I Carabinieri del NORM della Compagnia di Venafro, nel corso dei normali servizi di prevenzione e controllo del territorio, attivati dalla Centrale Operativa, sono intervenuti presso un’abitazione privata dove, poco prima, avevano segnalato strani rumori al piano inferiore. Prontamente giunti sul posto i Militari appuravano che si trattava di un incendio che aveva interessato il vano cucina, verosimilmente, scaturito da cause accidentali. Nell’immediato, i Carabinieri, utilizzando l’estintore in dotazione sull’autovettura di servizio, riuscivano a domare il fuoco, mettendo in sicurezza sia le persone che si trovavano all’interno dell’abitazione, sia gli spazi circostanti l’immobile interessato. Il pronto intervento dei Militari dell’Arma non solo ha scongiurato che qualcuno potesse restare ferito, ma ha anche limitato i danni causati dal rogo. Il successivo intervento dei Vigili del Fuoco garantiva ulteriore controllo e messa in sicurezza dell’intera area.