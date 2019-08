Non rispondeva più ai vicini e dall’abitazione in via Cairoli a Termoli arrivava puzza di gas. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia, il 118 e la Misericordia che hanno trovato l’uomo di 82 anni riverso a terra. È stato trasportato in stato confusionale d’urgenza in ospedale ma non è in pericolo di vita. I medici l’hanno sottoposto a tutti gli accertamenti per fare chiarezza sul quadro clinico dell’anziano.