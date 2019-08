Provincia di Campobasso. La sfida è tutta bassomolisana, in campo i sindaci Roberti e Caporicci

Si voterà il prossimo 3 settembre e l’unica cosa al momento certa è che il prossimo Presidente della Provincia di Campobasso arriverà dal basso Molise. Sarà infatti una corsa a due, e tutta bassomolisana. A confrontarsi saranno il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, per il centrodestra, e il sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci, per il centrosnistra. Un passo indietro è stato invece fatto da Alessandro Amoroso, sindaco di Petrella Tifernina, che in un primo momento aveva avanzato la propria candidatura in ambito centrodestra. Alle elezioni non parteciperà il Movimento 5 Stelle.