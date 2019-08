Da Termoli alle Isole Tremiti, bilancio positivo per prima fase ‘Mare Sicuro’

La sicurezza al primo posto ma anche una costante opera di sensibilizzazione tra residenti e turisti che affollano le località di vacanza nei giorni. Bilancio positivo per la prima fase dell’operazione ‘Mare Sicuro’ coordinata dalla Guardia Costiera di Termoli e attiva fino a metà settembre anche alle Isole Tremiti. I dati comprendono quattordici interventi di ricerca e soccorso e quasi cinquanta persone salvate con i mezzi della Capitaneria di Porto coordinata dal comandante, Francesco Massaro. Centinaia di controlli in materia ambientale, diportistica, demaniale, pesca, sicurezza della navigazione e balneare. Oltre cinquanta le infrazioni rilevate per quasi sessantamila euro e, ancora, 50mila metri quadrati di spiaggia libera occupati in modo abusivo. Servizi raddoppiati al picco della stagione, regole e consigli per tutti disponibili anche su internet e Facebook. Attenzione anche ai tratti di spiaggia non coperti da servizi di salvataggio e ad altri possibili segnali di pericolo. Sempre attivo su tutto il territorio nazionale il “NUMERO BLU 1530”, un servizio gratuito per il cittadino, grazie al quale è possibile comunicare con il Comando della Capitaneria di Porto più vicino alla località da cui avviene la chiamata di emergenza, anche se effettuata da telefonia mobile.