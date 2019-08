Finmolise, nominato il nuovo CdA. Bartolomeo Antonacci è il nuovo presidente

La Giunta regionale ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione della Finmolise. La presidenza è andata all’ex sindaco di Guglionesi, Bartolomeo Antonacci; Paolo Milano è il nuovo amministratore delegato mentre Donatella Di Filippo è il terzo componente dell’organo amministrativo.

La nomina del nuovo collegio si è resa necessaria dopo le dimissioni del vecchio consiglio di amministrazione composto da Filomena Iapalucci, nella veste di presidente, Paolo Verì in quella di amministratore delegato e Giovanni leva in qualla di componente. Dimissioni che sono arrivate dopo una richiesta in tal senso da parte del presidente della Regione, Donato Toma, di orientamento diverso rispetto alle finalità della finanziaria regionale. Secondo Toma, come lo stesso presidente ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa insieme all’ex amministratore delegato, Verì, la Finmolise deve essere sempre meno banca e più banca d’affari, ovvero uno strumento capace di finanziare progetti e idee considerando gli uni e le altre come aspetti centrali del finanziamento e non solo la mera valutazione in ordine a capitali e garanzie. Un modello, per capirci, che in altre parti del mondo – fatte le debite proporzioni – ha consentito la creazione di contesti come la Silicon Valley e la nascita di aziende quali Apple e Microsoft. Aziende che mai sarebbero nate sulla base di una mera valutazione di garanzie e capitali, così come avviene nei sistemi bancari tradizionali. Adesso bisognerà attendere i tempi di questa inversione di rotta e capire quali ricadute ci saranno sul territorio.

La presidenza di Bartolomeo Antonacci arriva a valle di una robusta esperienza politica. Antonacci oltre ad essere stato sindaco di Guglionesi è stato candidato alle elezioni regionali con i Popolari per l’Italia ottenendo un lusinghiero quarto posto dopo Vincenzo Niro, Andrea Di Lucente e Antonio Tedeschi.