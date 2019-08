I Carabinieri della Compagnia di Venafro, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno segnalato all’Autorità Amministrativa un pregiudicato di origini campane, perché trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo hashish per uso personale; un altro pregiudicato, invece, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria locale per inosservanza degli obblighi derivanti dalla “sorveglianza speciale”, in quanto, durante un controllo, veniva sorpreso dai militari fuori dal proprio domicilio in orari vietati; ancora, altre due persone denunciate alla Magistratura per il reato di percosse in concorso in danno di un imprenditore, crimine posto in essere per futili motivi che scaturivano durante una breve colluttazione tra la vittima e gli autori del reato.

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, nel corso dei servizi straordinari “anti caporalato” disposti in ambito Nazionale, hanno denunciato alla Magistratura locale un pregiudicato, amministratore di società edile, responsabile delle violazioni inerenti l’idoneità alla mansione svolta e impiego di lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria (lavoro nero). Contestata la violazione amministrativa per maxi sanzione lavoro nero pari all’importo complessivo di circa euro 11.000.