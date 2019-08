“Occhi a candela”, presentato a Frosolone il libro di Roberta Muzio

“Occhi a candela” prende spunto da storie vere. Nel suo libro Roberta Muzio – al suo esordio letterario – racconta curiosità, vicende di emigrazioni, di guerre e di amori, dai Primi del Novecento agli anni ’60. Il volume è stato presentato a Frosolone. Una scelta non causale. Le vicende narrate sono ambientate proprio qui, tra i vicoli e le montagne di uno dei centri più importanti dell’entroterra molisano. Storie di altri tempi, dense di nostalgia e di amore per la famiglia. All’incontro ha partecipato tra gli altri la scrittrice Nadia Verdile. Nelle sue parole il senso di questi racconti: in queste pagine – ha detto – c’è Frosolone, c’è il Molise, c’è il valore della famiglia. Al termine della presentazione è stato proiettato il docufilm “Frosolone, il cammino del cuore”, nato da un’idea di Roberta Muzio e Franco Spinelli.