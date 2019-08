In questi giorni il centro storico di Frosolone propone un suggestivo tuffo nel passato, quando le botteghe artigiane erano un punto di riferimento per tutti. Si lavorava tanto, è vero. Ma era anche possibile scambiare qualche chiacchiera in allegria e ammirare i capolavori creati dagli artigiani locali. Qualcosa del genere accade anche oggi con la mostra mercato nazionale delle forbici e dei coltelli, ma con una differenza: espositori e visitatori arrivano da tutta Italia, scoprendo che questa realtà ha tanto altro da offrire. Artigianato, prodotti enogastronomici e natura vanno a braccetto. E fanno da traino al settore turistico, ha sottolineato il vice presidente della Regione, Vincenzo Cotugno, presente alla cerimonia inaugurale. Proprio per questo motivo ora l’obiettivo della nuova amministrazione comunale è quello di far compiere un salto di qualità alla manifestazione, promuovendola anche oltre i confini nazionali, ha detto il sindaco, Felice Ianiro. Il taglio del nastro è stato affidato al prefetto di Isernia, Cinzia Guercio. A suo avviso le produzioni di qualità e il turismo di nicchia possono ancora ritagliarsi una fetta di mercato interessante a livello globale, grazie a anche a un sapiente uso di Internet.