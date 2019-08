In paese c’è ancora chi ricorda la sua bellissima Maserati. Altri, invece, non hanno dimenticato i suoi scherzi architettati con l’amico e cognato, il produttore cinematografico Fulvio Morsella. Sergio Leone era di casa a Castelpetroso. Il regista trascorreva qui le sue estati, trovando spesso l’ispirazione per quei film che poi hanno fatto la storia del cinema. La pro-loco – in collaborazione con il Comune, gli Amici della musica e Molise cinema – ha voluto ricordare quegli anni, dedicando una manifestazione a uno dei suoi ospiti più illustri. L’evento “C’era una volta Sergio Leone a Castelpetroso” è in programma martedì 13 e mercoledì 14 agosto.