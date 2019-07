Termoli scende in piazza in difesa del Punto Nascita: corteo pacifico in centro tra speranza ed emozioni

Un corteo pacifico, la luce delle candele, tante emozioni. Sono state davvero tante le persone che hanno voluto partecipare alla manifestazione in difesa del Punto Nascita del San Timoteo, organizzata da 4 cittadini con il gruppo ‘Voglio nascere a Termoli’. Circa un migliaio i partecipanti al corteo che è partito da Corso Umberto, è sceso lungo corso Nazionale per culminate in piazza Duomo. Tante le mamme e i bambini che hanno indossato le maglie con la Scritta L113, il numero identificativo della città di Termoli sul codice fiscale. 8422 le firme finora raccolte e depositate al TAR. L’udienza del 24 luglio entrerà nel merito della sospensiva. Il sindaco Francesco Roberti ha ribadito: “se il TAR ci darà ragione, ci vorrà un chiarimento politico per capire chi sta con i molisani e chi sta contro” ha aggiunto Roberti, confermando la sua amarezza per la costituzione in giudizio dell’Asrem nel l’udienza del 24 luglio. Intanto il popolo di Termoli ha risposto, in difesa non solo del punto nascita ma di un intero territorio.