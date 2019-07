Lotte e vertenze, il Comitato incontra il Prefetto di Campobasso

Presidio questa mattina davanti alla Prefettura di Campobasso del Coordinamento delle lotte in Molise, il Comitato dei Comitati che si prefigge l’unione delle forze in una sola battaglia che comprenda lavoro, sanità, crisi industriali e tutti i mali che affliggono il Molise. La manifestazione, convocata dopo la veemente protesta dei lavoratori in occasione dell’ultimo Consiglio regionale, si prefiggeva l’avvio di una interlocuzione col Prefetto.

Davanti al Palazzo di Governo si sono ritrovati i rappresentanti dei vari comitati di lavoratori. Paradossale la questione Ittierre, dove ci sono risorse disponibili ma un balletto di responsabilità che impedisce ai lavoratori di uscire dall’angolo.

La richiesta di incontro con il Prefetto è stata preceduta da una conferenza stampa nel corso della quale hanno preso la parola i due coordinatori: Andrea Di Paolo ed Emilio Izzo.

Alla fine la delegazione è stata ricevuta dal Prefetto, Maria Guia Federico, la quale ha ascoltato le ragioni dei manifestanti, prendendone contezza per le eventuali azioni future, ma ha tenuto a precisare che quella odierna non è stata una riunione ufficiale ma un semplice gesto di attenzione verso persone che manifestavano sotto al Palazzo di Governo.