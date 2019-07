Formazione professionale, dopo dieci anni approvato il catalogo: 4 milioni e 500 mila euro a disposizione degli enti

Approvato dalla Regione il nuovo catalogo dell’offerta formativa. Si tratta di 76 progetti approvati, presentati da diversi enti, per un totale di 4milioni e 500mila euro messi a disposizione dalle casse regionali.

“Erano 10 anni che il Catalogo dell’Offerta formativa non veniva pubblicato – ha commentato l’assessore al ramo, Roberto Di Baggio – una carenza gravissima per i ragazzi molisani – ha continuato – una cosa inconcepibile per una terra che reclama lavoro, dove vi sono aziende che trovano difficoltà nel reperire le figure necessarie per i propri processi aziendali. E’ un risultato importantissimo – ha detto sempre Di Baggio – che arriva dopo anni di immobilismo, durante i quali sono state precluse ai nostri giovani importanti opportunità di formazione. Oggi con questo Catalogo – ha concluso Di Baggio – la Regione Molise mette a disposizione percorsi di formazione completamente gratuiti, anzi retribuiti con un’indennità oraria di frequenza pari ad € 3,00 per ogni studente iscritto e con possibilità di stage aziendali.

A dare una scorsa ai progetti approvati ve ne sono alcuni che recuperano mestieri apparentemente dimenticati, come il falegname, il pasticciere e il giardiniere, figure classiche, come quella di segretaria d’azienda; altre che scommettono sul futuro, come il progettista di App per sistemi Android, oppure che puntano sul biologico, come il corso per avicoltore. C’è poi una parte molto interessante legata alle risorse del territorio molisano come il vino e il turismo con i corsi operatore per la vinificazione e il tecnico di marketing per il turismo. C’è poi tutta la parte dedicata al sociale, con i servizi agli anziani e alle famiglie.

Insomma, dopo un immobilismo di 10 anni, come ha ricordato Di Baggio, si riparte con la formazione. Adesso si tratta di capire se, una volta terminati i corsi, si apriranno per le persone formate delle effettive opportunità lavorative.