CIS, proteste, conflitto di interesse e transumanza politica. Esclusa la Ecomont ma restano tratturi, spreco di risorse e sottosviluppo

di GIOVANNI MINICOZZI

Si accentuano le proteste dei sindaci esclusi dai finanziamenti previsti dal contratto istituzionale di sviluppo e Palazzo Chigi, che a dire il vero non ha ancora ufficializzato nessuna decisione in merito, si accinge a rivedere la graduatoria ufficiosa circolata nei giorni scorsi. L’amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri, l’amico Mimmo come ama chiamarlo il governatore Donato Toma , e Gerardo Capozza martedì 23 luglio torneranno nel Molise per rivedere i progetti molti dei quali non sono finanziabili poiché si tratta solo di idee e, quindi, manca la immediata esecutività.

I sindaci esclusi, che non sono stati convocati da Arcuri, chiedono trasparenza e criteri oggettivi nella valutazione dei progetti e preparano manifestazioni eclatanti.

Nel mirino anche la società privata Ecomont di Campitello Matese in debito con il comune di San Massimo per tributi non pagati pari a cinquecentomila euro.

La Ecomont, proprietaria di fabbricati e terreni acquistati agli inizi degli anni ’90 dall’IRI in occasione della privatizzazione della stazione sciistica, potrebbe essere tagliata fuori dal finanziamento richiesto pari a dieci milioni di euro.

Intanto in rete e tra i sindaci esclusi è scoppiata la polemica poiché il Presidente commercialista Donato Toma, secondo quanto riferito dal giornale telematico Riservato.net, per circa quindici anni è stato componente del collegio sindacale e consulente della Ecomont S.p.A . Ovvero Toma ha esercitato la sua professione fino a quando c’è stata la trasformazione della Ecomont da S.p.A a S.r.l. avvenuta nell’anno 2015.

A quel punto la funzione del Collegio sindacale è venuta meno perché tale organismo è diventato facoltativo.

Per fugare ogni dubbio su eventuali conflitti di interessi un paio di domande sono d’obbligo e le rivolgiamo proprio al Presidente Toma:

– Chi ha sponsorizzato la Ecomont con Invitalia e con Domenico Arcuri?

-A quale studio di consulenza si è affidata la Ecomont S.r.l dopo la trasformazione societaria?

Siamo certi e ci auguriamo che lo studio Toma non sia più consulente della società, diversamente verrebbe a galla un evidente conflitto di interesse tra il Toma Presidente e il Toma commercialista.

Oggetto di feroci critiche anche il progetto per la valorizzazione dei tratturi finanziato con centoventi milioni di euro mentre la viabilità principale e quella secondaria del Molise sono ridotte in condizioni pietose.

Secondo indiscrezioni trapelate da Roma l’assegnazione dei centoventi milioni di euro serve per mimetizzare una operazione politica a vantaggio della Lega. Ovvero sarebbe il risarcimento concesso a diversi amministratori comunali e regionali in procinto di arruolarsi con Matteo Salvini.

Ma al di là di tutte le indiscrezioni resta l’amara considerazione che il Molise, con la responsabilità evidente di tutti (Regione, Provincie, Comuni e Prefetture), si accinge a sperperare duecentoventi milioni di euro e con essi l’ennesima occasione per invertire la rotta e programmare uno sviluppo concreto del territorio.