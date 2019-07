Con l’estate aumentano le persone che soggiornano in Molise. Oltre ai residenti abituali c’è chi arriva, specialmente sulla costa, per le vacanze e c’è anche chi ritorna nei paesi d’origine.

I servizi di controllo da parte delle forze dell’ordine vengono potenziati, soprattutto nella zona del Basso Molise dove in questo periodo il flusso delle presenze e’ al massimo. U

Il questore di Campobasso Mario Caggegi,ha fatto il punto, sottolineando la presenza costante di pattuglie sul territorio. “Ci siamo sempre – ha detto – in estate rafforziamo la nostra presenza modulando i servizi in base alle varie esigenze. Ovviamente un’attenzione particolare nelle zone della costa – ha continuato – poiché lì c’è il maggiore afflusso. E’ chiaro che si agisce modulando le forze, come viene fatto dove ci sono più esigenze”. Caggegi ha fatto l’esempio delle aree a confine con la Puglia, così come quelle dove si sono verificati furti di mezzi agricoli. Il Questore ha tenuto a sottolineare che il lavoro di controllo, prevenzione e repressione, viene effettuato in sinergia con le altre forze sul territorio: Carabinieri, guardia Di Finanza.

Il vertice provinciale della pubblica sicurezza ha anche annunciato specifici servizi preventivi per fronteggiare comportamenti particolari da parte di giovani, lo spaccio di droga, il degrado nel centro storico di Campobasso. “Saremo inflessibili – ha sottolineato Mario – perchè la gente non può pensare di fare quello che vuole”. Tolleranza zero e massima attenzione sulle strade, nei luoghi di aggregazione. Caggegi ha anche anticipato la possibilità di coordinare le forze di polizia con gli agenti della Polizia locale di Campobasso che dovrebbero essere impiegati in servizi post serali.