Una storia che si ripete, con puntualità Svizzera, quella di non conoscere la posizione geografica del Molise. Ma al di là della semplice ignoranza della geografia, quello che colpisce è che a incorrere nello strafalcione non è una singola persona, ma un intero partito politico che ha dato il via, anche se la responsabilità sarà di una singola persona, alla campagna di comunicazione dello sblocco dei fondi per il dissesto idrogeologico.

Ma il Molise esiste? Si sarà domandato il grafico che ha realizzato l’avviso pubblicitario? Certo, che esiste e per dimostrarlo lo ha scritto perfino a caratteri cubitali. Peccato che la cartina geografica della regione sullo sfondo sia quella delle Marche.

Ad Ancona qualcuno avrà subito pensato che quei fondi, poco più di 4 milioni di euro avrebbero comunque fatto comodo. Ma peccato che i sei interventi previsti, con tanto di annuncio dei cinque stelle, sono destinati a lavori per sistemare la frana di Castel del Giudice (385mila euro), un milione e 250mila euro serviranno a mitigare il rischio idraulico sulla strada comunale Duronia-Casale, poi per la frana a Poggio Sannita sono stati sbloccati un milione e 376mila euro e altri 525mila euro per consolidare un costone nel centro abitato di San Felice del Molise. Nel pacchetto sono previsti anche 775mila euro per il ponto Redealto a Sepino e altri 131mila euro per opere nelle località Prato e Fomitella a Pettoranello.

Nelle Marche si saranno interrogati e avendo giudicato decisamente troppo lontane le opere da realizzare avranno rinunciato a favore del Molise. Poi il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida con un posto su facebook ha richiamato giustamente i cinque stelle al tormentone il Molise non estiste.

I soldi, nel frattempo, almeno quelli dovrebbero essere arrivati. Per l’aggiornamento sulla cartina geografica, capoluogo di Regione Campobasso e di provincia Isernia, 15esimo meridiano 42esimo parallelo. Ad occhio siamo quelli tra Roma e Pescara, come risponde chi in viaggio si sente rispondere Campobasso, Isernia, Molise? E dove sono?