Guardia medica turistica e postazioni di emergenza sulla costa molisana: tutte le informazioni

Presso il Distretto Sanitario di Termoli, per la stagione estiva 2019, sono state predisposte, dal 06 Luglio 2019 al 25 Agosto 2019 le seguenti postazioni:

1 ) Postazione aggiuntiva H24 per servizio di continuità assistenziale (Guardia Medica Attiva) – Comune di Campomarino – Tel. 0875-530069

2) Postazione aggiuntiva SET 118 – Campomarino Lido ( Piazza Aldo Moro) – Tel. 118

3) Guardia Medica Turistica ore 8 – 20 – Campomarino Lido (Piazza Aldo Moro) – Tel. 329-2508032

4) Guardia Medica Turistica ore 8 – 20 – Termoli (Via del Molinello, 1) – Tel. 0875-717694

5) Guardia Medica Turistica ore 8 – 20 – Petacciato Lido Calypso – Tel. 348-7313204

6) Guardia Medica Turistica ore 8 – 20 – Marina di Montenero di Bisaccia ( Via Andrea Doria, 21 ) – Tel. 348-7313207