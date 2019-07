Campobasso, disagi in centro e degrado sui “Monti”

Con l’arrivo dell’estate aumentano le lamentele dei cittadini a Campobasso. Diverse le segnalazioni in redazione. In più zone viene denunciata scarsa pulizia, erbacce che infestano marciapiedi e strade, buche. Un tratto di Via Garibaldi è messo male in più punti, da tempo, soprattutto dopo la nevicata di qualche anno fa che provocò anche caduta di alberi. In alcuni casi i marciapiedi non esistono più, come in viale del Castello, verso Porta San Paolo. “Qui i netturbini non passano, l’erba è alta, gli scoli intasati e non esiste un marciapiede per camminare. Eppure le autorità passano per le commemorazioni al Castello Monforte…” ci ha raccontato un residente. “Più volte abbiamo segnalato disagi e disservizi e situazione di abbandono.

Speriamo ci ascoltino….” ha aggiunto

I “Monti” e Castello Monforte sono luoghi simbolo di Campobasso. La strada che si inerpica lungo la collina, però, non è un biglietto da visita invitante. Tutt’altro. Tolto il tratto dalla Chiesa di San Giorgio verso il Castello, Viale delle Rimembranze, in condizioni accettabili, comunque non ottimali, il resto è nel totale abbandono. Erbacce, marciapiedi inesistenti, fossi e avvallamenti. Una strada anche pericolosa per i pedoni. In questo scenario, poi, è desolante il degrado in cui versa la Via Matris. Chiusa, divorata da cespugli, le pietre con iscrizioni all’ingresso sommerse dalla vegetazione. Un degrado che purtroppo va avanti da anni, a cui la nuova amministrazione comunale, appena insediata, è chiamata a mettere mano. In città si vedono operai impegnati nello sfalcio dell’erba e interventi sono stati annunciati. Sono in corso lavori, iniziati prima delle elezioni, lungo Via Mazzini e Via Veneto per rifare i marciapiedi. Un lato è stato ultimato mesi fa. Alcuni commercianti se da una parte evidenziano la bontà degli interventi, necessari, dall’altra lamentano disagi in un periodo in cui la gente è in strada, può spendere, magari. Chiedono una regolamentazione dei lavori in modo che anche per loro non sia disagevole lavorare, far entrare i clienti nei negozi. Chiedono che le transenne non vengano messe con largo anticipo rispetto agli effettivi e utili lavori.

Lavori che andranno avanti anche in altri punti nei prossimi mesi. Ai commercianti e ai cittadini in generale viene comunque chiesta collaborazione, poiché gli interventi vanno effettuati in sicurezza e l’area va transennata.