Ci sono stati momenti di paura sul lungomare di Termoli dove cinque minorenni hanno rischiato di annegare a causa del mare mosso. A salvarli sono stati due turisti e il bagnino della compagnia del mare in servizio a ridosso dei lidi La Lampara e delle Sirene. Li hanno raggiunti a nuoto e con una canoa e poi li hanno riportati a riva. Le loro condizioni non sono gravi: solo per uno dei ragazzi è stato necessario il trasporto in ospedale per accertamenti. Sul posto anche la Guardia Costiera.

https://www.ilgiornaledelmolise.it/wp-content/uploads/2019/07/1b48f1e1-8f48-4749-b62b-e5c024b8eaf2.mp4