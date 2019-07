Bonefro, venerdì alle 17 i funerali di Domenica Marchetti. Camera ardente all’ex convento e lutto cittadino

Dopo l’autopsia è stato concesso il nulla osta per i funerali di Domenica Marchetti, la ragazza di 18 anni di Bonefro morta per le gravi conseguenze riportate in un incidente avvenuto domenica 23 giugno lungo la Statale 87 per Campobasso. Si svolgeranno domani pomeriggio alle 17 nella chiesa del paese. Intanto, nell’auditorium dell’ex convento di Santa Maria delle Grazie è stata allestita la camera ardente. Il sindaco, Nicola Giovanni Montagano, ha proclamato il lutto cittadino.