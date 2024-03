LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 82 GENERAL CONTRACTOR BASKET GIRLS ANCONA 62 (20-12, 43-24; 56-40) CAMPOBASSO: Del Sole 11, Boraldo 9, Moffa G. R. 6, Vitali Al. 10, Trozzola 11, Mascia, Rizzo Al. 2, Bocchetti 2, Moscarella Contreras 8, Quiñonez 23. Ne: Giacchetti e Lallo. All.: Diotallevi. ANCONA: Pellizzari 22, Manizza 3, Clari Am., Clari Ang., Sabbatini, Giardino, Carloni 6, Marchionne 6, Malintoppi 25. Ne: Rondena e Sanna. All.: Recanatini. ARBITRI: Palazzo M. (Campobasso) e Masci (Chieti). Parte col piede giusto l’avventura nella fase nazionale under 19 femminile per La Molisana Magnolia Campobasso. Il torneo, che vedrà l’assegnazione dello scudetto a Battipaglia tra il 25 ed il 29 marzo, vedrà un doppio spareggio per definire sette...