Si è tenuta nella Sala Mancini di Palazzo San Giorgio, la conferenza stampa di presentazione di “Vivere con cura”, l’iniziativa organizzata dal Comune di Campobasso che partirà ufficialmente il 21 febbraio e si protrarrà fino al mese di maggio. Presenti per l’occasione, oltre al sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, l’assessore all’Ambiente, Simone Cretella, l’assessore alla Cultura, Paola Felice, e il presidente della Commissione Ambiente, Evelina D’Alessandro. Nel corso della rassegna si parlerà di riduzione dei rifiuti, di riuso e riciclo in tutte le sue forme, anche artistiche, senza tralasciare anche l’alimentazione. Verrà data voce ad un approccio integrato verso la natura con la conoscenza dei boschi, degli alberi, delle essenze autoctone e sarà l’occasione sia per ascoltare esperienze e testimonianze, che per momenti di esposizione e degustazione.