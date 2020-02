Acli Campodipietra, D’Aversa: “Vittoria importante, crediamo nei play-off”

Una vittoria pesante per la classifica e per il morale. Le Acli Campobasso e Campodipietra, superando il Venafro hanno ridotto ad una sola lunghezza lo svantaggio dai bianconeri confermandosi tra le grandi del torneo. Nell’ultima affermazione dei rossoblù c’è anche la firma di Ivano D’Aversa, giocatore di grande qualità e di fondamentale importanza nello scacchiere di mister Mario Cordone. Ed è proprio il centrocampista rossoblù ad analizzare il momento e a tessere le lodi del gruppo. “Abbiamo ottenuto una vittoria importante – dice – una vittoria cercata e voluta con il cuore. Siamo riusciti ad avere la meglio su un’avversaria di grandissimo valore che, come dimostra la classifica, sta facendo un grandissimo campionato. Così come lo stiamo facendo noi e ne abbiamo dato riprova ieri. Il Venafro è una squadra organizzata e composta da ottimi elementi. Noi siamo scesi in campo concentrati e abbiamo indirizzato il match in discesa con un grande primo tempo”.

Poi nella ripresa cosa è successo? “Sinceramente non so cosa sia successo. Abbiamo avuto un calo di concentrazione pensando forse che il confronto era già chiuso. Loro hanno riaperto i giochi ma siamo stati bravi a non disunirci e a portare a casa una vittoria di spessore che ci conferma nella zona alta della classifica”.

Con questo successo rimanete a stretto contatto con le big. Dove potete arrivare? “E’ sicuramente un successo che ci dà tanta fiducia e ci permetterà di lavorare con grande serenità durante la settimana. Dove possiamo arrivare? Lavoriamo per continuare a toglierci delle belle soddisfazioni. Siamo in alto dall’inizio della stagione e cercheremo di rimanerci il più a lungo possibile. Questi risultati sono frutto del lavoro iniziato ad agosto, risultati che arrivano attraverso il gioco che esprimiamo ogni domenica. Siamo molto contenti e vogliamo continuare sulla strada intrapresa”.

Nel prossimo turno vi aspetta un’altra gara difficilissima sul campo della capolista Vairano. Che match si aspetta? “Sarà una gara molto difficile ma ce la giocheremo a testa alta. Purtroppo mancherà Guglielmi per squalifica, espulso ieri per capricci arbitrali. Sostituirlo non sarà facile ma faremo del nostro meglio. Siamo consapevoli del fatto che contro la capolista servirà una partita senza errori per provare a portare a casa un risultato positivo”.

E’ soddisfatto del suo rendimento a livello personale? “Sono molto soddisfatto del mio rendimento, quest’anno sto facendo bene anche perché abbiamo un modo di giocare adatto alle mie caratteristiche. Lavoro sempre per dare il massimo e aiutare i compagni. Contro il Venafro è arrivato anche il gol e sono molto felice per me e per la squadra”.

I playoff sono alla portata di questo gruppo, concorda? “Siamo in zona playoff da inizio stagione e credo che possiamo restarci. Questo è un grande gruppo: ci mettiamo tutti a disposizione e ci aiutiamo l’uno con l’altro. Siamo molto giovani ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti”.