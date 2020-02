ARIANO IRPINO 70

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 83

(20-20, 35-42; 52-59)

La Molisana Basket Campobasso fa suo il referto rosa contro l’Ariano Irpino. Si gioca in trasferta ma il Palazzetto dello sport Campano conta sugli spalti circa 100 tifosi dei rosso blù che faranno la differenza. Il primo quarto è un tira e molla con le ragazze di coach Sabatelli che cercano di mettere subito le distanze ma l’Ariano Irpiono riesce a chiudere il primo quarto in equilibrio 20 pari. Un parziale di 9-0 in avvio di secondo periodo firmato Sanchez e Di Gregorio manda in tilt la formazione arianese che prova a riorganizzare le idee arrivando sino al -5, Mašić è un cecchino dalla linea dei tiri liberi e respinge ogni tentativo delle locali. Le rosso blù all’intervallo lungo hanno sette sette punti da gestire (35-42). Un break di 12-0 dell’Ariano Irpino sembra riaprire il match, ma la tripla di Sofia Marangoni segna un contro-parziale di 9-0. Alla mezz’ora siamo sul 52-59. Bove con quattro punti e poi Sanchez con una tripla conducono le magnolie sino al massimo vantaggio della gara (il +17 del 54-71), che da il là al successo della Molisana Basket Campobasso a referto chiuso il punteggio finale è di 70-83. Dopo due trasferte consecutive sabato si torna a giocare al Pala Vazzieri contro il Livorno.