Basket maschile di serie D, EnnebicÃ¬ Cb sconfitta a Pineto

A.DIL. NUOVO PINETO BASKET – A.S.D. ENNEBICI BASKET CAMPOBASSO 58 – 53

TABELLINO

Pineto: Cantatore 16, Pavone 16, Leonzi 9, Iannetti 6, Pallini 6, Caivano 4, Sacchini 1, Francia.

Ennebicì: Tondi 13, Eliseo L. 11, De Santis 8, Esposito 7, Russo 7, Brienza 4, Marinelli 3, Brigante 0, De Vivo 0, Amorosa ne, Eliseo G. ne.

Ancora una gara con recriminazioni per l’Ennebicì Campobasso. Come ormai di consueto per i biancoblu, non basta un ultimo quarto di altissimo livello, per recuperare uno vantaggio importante accumulato dai padroni di casa del Pineto durante le prime tre frazioni di gioco. Altra sconfitta per i campobassani, la terza consecutiva, con la consapevolezza di aver lasciato punti importanti sul parquet abruzzese.

PRIMO QUARTO: 16 – 11: non parte male l’Ennebicì con una bomba di Tondi, seguita in rapida successione da un’altra di Esposito, che colpiscono la difesa a zona schierata dalla formazione di casa, avanti nel punteggio a causa delle soventi concessioni dei campobassani nel pitturato.

SECONDO QUARTO 38 – 28: doppia cifra di svantaggio a beneficio di un Pineto ancora più concreto, che trova sempre nelle mani dei lunghi Cantatore e Pavone (16 punti ciascuno alla sirena) la via per aumentare il distacco dai campobassani. Per gli ospiti sarà De Santis a suonare la carica, 6 punti nel quarto.

TERZO QUARTO 50 – 37: al ritorno dalla pausa lunga l’atteggiamento dei ragazzi dei Coach Filipponio e Ladomorzi si dimostra arrendevole. Il team abruzzese continua a rosicchiare punti di vantaggio, con una difesa – sempre costantemente a zona – che stringe le proprie maglie, concedendo ai campobassani meno di dieci punti in dieci minuti.

ULTIMO QUARTO 58 – 53: consueta scossa dell’Ennebicì nell’ultimo parziale di gioco, una costante di tutta la stagione. Un agonismo sportivo importante consente di intraprendere l’ennesima rimonta. Peccato per l’azione nei secondi conclusivi da parte di Eliseo che non trova la via del canestro.

Terza sconfitta consecutiva per l’Ennebicì che torna a Campobasso con l’ennesimo rammarico della stagione, collezionando la quinta gara stagionale finita con uno scarto inferiore ai cinque punti. Obiettivo chiudere nel migliore dei modi la stagione e cercare un piazzamento in zona play off, cercando di gestire nel migliore dei modi gli incontri, senza dover cercare rimonte a volte impossibili.

RISULTATI ALTRE PARTITE:

Teramo – Lanciano: 78 – 75

Pineto – Campobasso: 58 – 53

Spoltore – San Salvo: 63 – 49

Montesilvano – Campli: 65 – 73

Ortona – Chieti: 80 – 55

CLASSIFICA

1. CAMPLI 24

2. ORTONA 22

3. TERAMO 16

4. MONTESILVANO 16

5. SPOLTORE 14 *

6. LANCIANO 12

7. ENNEBICI’ CAMPOBASSO 8

8. PINETO 8

9. SAN SALVO 6

10. CHIETI 2 *

* Una partita da recuperare.