Vittoria in terra calabra che sa di salvezza per il Cln Cus Molise

MAGIC CRATI 7

CLN CUS MOLISE 8

(2-3 primo tempo)

Magic Crati: Pasculli, Gervasi, Prezioso, Casagrande, Mura, Lucao, Scigliano, Moraes, Metallo,

Thyago, Lima, Victor. All. Cipolla.

Cln Cus Molise: De Lucia, Turek, Di Stefano, Cioccia, Debetio, Triglia, Ferrante, Pietrangelo,

Barichello, Gava, Verlengia, Badodi. All. Sanginario.

Arbitri: Iannone di Nocera Inferiore e Galasso di Avellino. Cronometrista: Granata di Sala

Comsilina.

Marcatori: Barichello (2), Lucao, Ferrante, Scigliano pt; Moraes (3), Gava, Di Stefano, Lima,

Casagrande, Barichello (2), Debetio pt.

Note: ammoniti Lima, Moraes. Espulso Casagrande.

Impresa che profuma di salvezza quella messa a segno a Bisignano dal Circolo La Nebbia Cus

Molise. In Calabria la formazione di Marco Sanginario, trascinata da un monumentale Barichello,

brinda sull’altalena delle emozioni al termine di una partita vietata ai deboli di cuore. Grazie a

questi tre punti i molisani si avvicinano in maniera decisa all’obiettivo stagionale e vedono vicino il

traguardo.

La cronaca – Parte bene il Magic Crati di Bisignano con Scigliano che chiama alla deviazione De

Lucia. E’poi Casagrande a vedere murato il suo tiro da Barichello. La risposta ospite è in una

ripartenza di Turek. Sulla conclusione dello slovacco Casagrande si immola sulla linea. Lo stesso

numero 5 dei molisani chiama al grande intervento l’estremo difensore calabrese. La formazione di

Sanginario passa grazie al solito Barichello che batte Pasculli con un tiro preciso e fa 0-1. L’asso

brasiliano è protagonista anche poco più tardi con una grande ripartenza e conclusione che viene

deviata da Pasculli. Sfera sui piedi di Di Stefano che non trova la porta. E’ un buon momento per il

Circolo La Nebbia Cus Molise che raddoppia ancora con Barichello. Il 24 ospite finalizza un

rilancio di De Lucia. Il Magic Crati non ci sta e Moraes chiama al grande intervento il portiere

ospite De Lucia. Ancora padroni di casa sul pezzo con Scigliano che non trova la porta per

questione di centimetri. Il Circolo La Nebbia Cus Molise si rende pericoloso con Gava che assiste

Cioccia, il suo tiro viene respinto da Pasculli. I ragazzi di Sanginario vanno poi ad un passo dal tris

con uno scambio Cioccia-Di Stefano e conclusione al volo del capitano con il cuoio che si stampa

sul palo. E’ Lucao a riaprire i giochi andando a recuperare una palla in pressione. Neanche il tempo

di gioire per il Magic Crati, che Ferrante trova spazio e tempo per fare 1-3 per il Cln Cus Molise

sfruttando un assist di Barichello. La sfida è vibrante ed equilibrata. Scigliano salta il diretto

marcatore e batte De Lucia. Sul punteggio di Crati 2 Cln Cus Molise 3 si chiude la prima frazione di

gioco.

La ripresa è un’altalena di gol ed emozioni. Pochi secondi servono al Magic Crati per impattare sul

3-3 con Moraes che sul secondo palo gonfia la rete. Palla al centro e il Cln Cus Molise mette

nuovamente la freccia Gava fa 3-4 con un tiro preciso che lascia di sasso Pasculli. I ragazzi di

Sanginario alzano i giri del motore e allungano: Di Stefano su schema da corner fa 3-5 per la

formazione ospite. Il Cln Cus Molise è un uragano e Barichello si inventa un gol pazzesco. Parte

dalla linea laterale, si accentra e scarica all’incrocio il sesto gol degli ospiti. La sfida sembra

indirizzata in discesa per la formazione di mister Sanginario ma non è così. Il Crati prende coraggio,

Casagrande riparte ed offre a Moraes un pallone facile da spingere in rete. Poi Lima, lasciato solo,

da posizione defilata, trova l’angolino per il 5-6. La rimonta calabrese è completata quando Lucao

assiste Casagrande che non sbaglia. La sfida è vietata ai deboli di cuore e un monumentale

Barichello si inventa letteralmente il gol del nuovo sorpasso Cln Cus. Il brasiliano conclude al volo

spedendo in fondo al sacco la palla proveniente da corner. Il Magic Crati resta però attaccato

ancora alla partita e la riequilibra con Moraes che trasforma in oro una corta respinta di De Lucia

sulla conclusione di Casagrande. Partita finita? Neanche per sogno perché a far scorrere i titoli di

coda sul confronto e a lanciare in orbita i molisani è Debetio che si fa trovare pronto alla deviazione

sotto porta assistito da Gava. E’ il gol dell’8-7 Cln Cus Molise. Nelle battute finali del match c’è

tempo per annotare l’espulsione di Casagrande. Poi al triplice fischio è festa grande per i molisani

che sabato ospiteranno al Palaunimol il Cassano. “E’ stata una vittoria importante – afferma al

termine del confronto il trainer del Cln Cus Molise Sanginario – dopo un ottimo primo tempo siamo

calati nei primi 5’ della ripresa per poi venire fuori alla distanza. Bravi tutti, è stata un successo di

squadra, una vittoria che mette una seria ipoteca sulla salvezza”.