Isernia. “Di tutti gli altri beni”, presentato il romanzo di Vasco Di Salvo

Dopo gli studi in scenografia e in cinematografia, Vasco Di Salvo ha maturato importanti esperienze in diversi settori artistici, in particolare quello audiovisivo. Ma sin da ragazzo ha coltivato la sua passione per la scrittura.

Già autore del romanzo “L’estate del ramarro”, nel 2005 è stato tra i cinque vincitori premiati da Daniel Pennac in occasione del concorso nazionale di scrittura breve organizzato per i 50 anni della casa editrice Feltrinelli.

Con il romanzo “Di tutti gli altri beni”, presentato nei locali dell’ex lavatoio di Isernia, Di Salvo offre al lettore vari punti di vista e varie ambientazioni, che spaziano dalla piccola provincia del centro sud alle grandi metropoli, come Roma e Milano.

Ma sopratutto li accompagna a riflettere su temi quali l’amicizia, i rapporti interpersonali, il lavoro, l’arte e la verità. La storia del protagonista, Silvestro, è a tratti surreale. Ruota intorno a una truffa e a un lavoro davvero singolare, con tanto di busta paga: l’amico di tutti.