Secondo un’indagine sugli ospedali italiani più performanti per numero di interventi per tumore al seno (fonte: PNE 2018 relativo all’anno 2017), in Molise, nelle prime due posizioni si riconfermano (come nell’edizione del PNE relativa all’anno 2016), senza rispettare però la soglia minima dei 150 interventi, rispettivamente il Gemelli Molise di Campobasso, con 86 interventi, e l’ospedale Veneziale di Isernia con 51. Nel Cardarelli, che guadagna una posizione e si aggiudica il terzo posto, gli interventi eseguiti sono stati 40, mentre l’ospedale San Timoteo di Termoli perde una posizione, attestandosi al quarto, con 22. Segue, al quinto posto, la Casa di Cura Villa Maria con 11 operazioni. Dallo studio emerge inoltre che il 31,8% dei residenti sceglie di farsi curare in altre regioni, il 68,2% dei molisani sceglie di farsi curare nella propria regione. Infine gli interventi eseguiti da pazienti provenienti da fuori regione sono pari al 22,4%.