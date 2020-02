Il CAL licenzia il testo legislativo sull’Istituzione del Parco Archeologico di San Vincenzo al Volturno, Scarabeo: Ora avanti tutta!

La Conferenza delle Autonomie Locali (Cal), ha licenziato il testo della proposta di legge regionale sull’Istituzione del Parco Archeologico Storico Naturale del sito di San Vincenzo al Volturno. Testo che ora tornerà in IV Commissione e quindi in Consiglio Regionale per le determinazioni conclusive. Ora avanti tutta su questa mia nuova proposta di legge regionale. Lo scopo di questa Legge regionale, è legato alla valorizzazione e alla protezione ambientale di tutta la zona archeologica e storico-naturale, del complesso monastico di San Vincenzo. Ma anche per aumentare le presenze turistiche, che sicuramente potranno dare l’impulso giusto al tessuto economico e quindi occupazionale del territorio.