Intenso e per tutti i gusti il prossimo Carnevale a Venafro. Diverse le istituzioni pubbliche e le associazioni in procinto di attivarsi per l’appuntamento col sorriso ed il divertimento. Inizieranno nel pomeriggio di sabato 22 febbraio (h 16,00/18,00) il Mibact (Ministero per i Beni Culturali ed il Turismo) e Memo Cantieri Culturali che nelle sale di Castello Pandone proporranno l’iniziativa “Crea la tua maschera”. Si tratterà di un laboratorio di carnevale per costruire insieme tante divertenti maschere e rivivere atmosferiche magiche con danze rinascimentali. Info 389/2191032 o memovenafro@gmail.com. Quindi la parola passa a Comune di Venafro e Pro Loco che domenica 23 febbraio e martedì 25, ultimo di Carnevale, invitano tutti a partecipare alla sfilata in maschera per le strade del paese. In questo caso il ritrovo è fissato in piazza Marconi (Quartiere Ciaraffella), da dove alle h 14,30 partiranno le sfilate mascherate della domenica e del martedì. “Tutti sono invitati”, sottolineano Comune e Pro Loco. Anche in questo caso i numeri da contattare per ogni tipo d informazione : 327/5648732 o 347/5215087. E buon divertimento a tutti!