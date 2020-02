Raffica di controlli dei carabinieri del Nas in tutta la regione. Nel mirino soprattutto aziende agricole. In tre allevamenti al termine delle ispezioni sono stati sequestrati 453 bovini. Gli animali non erano in regola con il registro di stalla e l’applicaizione dei marchi auricolari previsti dalla legge. Il Nas si è avvalso della collaborazione del Servizio Veterinario competente, che ha eseguto accertamenti sanitari per verificare eventuali presenze di malattie infettive. Il titolare di un allevamento è stato segnalato all’autorità giudiziaria per violazioni alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. E’ stata infine disposta la chiusura di un deposito di formaggi perché non in regola con le autorizzazioni sanitarie.