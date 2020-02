Incidente nei campi, nel pomeriggio di oggi, 11 febbraio, in contrada Montagna. Un ragazzo di sedici anni è finito sotto il proprio motozappa, mentre lavorava terreni di proprietà. Soccorso immediatamente dal 118, è stato trasportato all’ospedale di Vasto. Il giovane è rimasto ferito gravemente ad una gamba al punto da indurre i medici a decidere per il trasferimento all’ospedale di Chieti. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri ai quali sono affidate le indagini per ricostruire la dinamica.