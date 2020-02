Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è avvenuta in provincia di Campobasso alle 9.50 di martedì 11 febbraio 2020. L’evento è stato rilevato a una profondità di 10 km con epicentro nel Comune di Rotello. Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione. A Larino gli studenti sono stati fatti uscire dalle scuole e la gente si è riversata in strada. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare danni a persone o cose.