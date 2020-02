Operazione antidroga ‘Angelo nero’, a Campobasso arrestato spacciatore nigeriano

Maxi operazione antidroga, ‘Angelo Nero’ all’alba, della Polizia di Stato di Rieti per l’esecuzione di 23 ordinanze di custodia cautelari a carico di 22 nigeriani ed uno del Camerun. Tra gli arrestati c’è anche un giovane di 24 anni che vive a Campobasso. E’ stato prelevato dagli agenti della squadra mobile del capoluogo e condotto in carcere. L’operazione, chiamata così per via del soprannome di uno degli arrestati, ha sgominato una fitta rete di spacciatori sul territorio.