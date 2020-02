Isernia. Cure dentali, i benefici della chirurgia mininvasiva

La chirurgia ha fatto passi da gigante negli ultimi anni. Ha ridotto al minimo – e in alcuni casi azzerato – i postumi delle operazioni tradizionali. Oggi gli interventi sono sempre più sicuri, mentre il dolore è diventato solo un lontano ricordo, nella stragrande maggioranza dei casi. Anche nella cura dei denti si riscontrano confortanti benefici. La chirurgia implantare mininvasiva permette infatti di agire evitando ferite, suture e varie complicazioni, ha spiegato Salvatore Ferrara, chirurgo maxillo facciale. Allo scopo di informare i cittadini, Odontosalute ha organizzato un Open Day nella sede di Isernia, in via Sant’Ippolito. Oggi e domani, per tutta la giornata, si ha la possibilità di confrontarsi con gli esperti per saperne di più sui benefici e sui livelli di sicurezza raggiunti dalla chirurgia implanatare mininvasiva.