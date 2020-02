“Il diritto alla salute non si tocca”, lo ribadiscono con forza comitati e associazioni che si battono per la difesa della sanità pubblica e che, dopo Roma, continuano la loro battaglia e protesta con più veemenza. “Il 3 marzo, dalle 10.00, grande manifestazione a Campobasso!” annunciano Dilma Baldassarre, Andrea Di Paolo, Cinzia Ferrante, Don Francesco Martino, Enrica Sciullo, Mario Giannini, Giovanni Vaccone, Emilio Izzo, i quali fano parte del Movimento di Aggregazione di Liberi Cittadini in Lotta a Sostegno della Sanità Pubblica.

“Dalla popolazione non fiori ma tante spine – si legge nel comunicato diffuso – saranno riconsegnate alla politica regionale artefice principale del disastro sanitario del Molise, ora è ufficiale il 3 Marzo 2020 sarà protesta! Per illustrare le motivazioni dell’iniziativa e come sarà organizzata è stata convocata una conferenza stampa per martedì 18 Febbraio alle 10.00 a Campobasso davanti alla sede del Consiglio regionale del Molise

“Non un passo indietro, Dignità, Diritto alla Salute, Sanità Pubblica per il popolo molisano!” è lo slogan con cui il Movimento di Aggregazione di Liberi Cittadini in Lotta a Sostegno della Sanità Pubblica ha annunciato la manifestazione.

di red 7