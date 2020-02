Un turno interlocutorio quello andato in scena lo scorso week end. La ventesima giornata ha visto trionfare le prime cinque della classe, La capolista Comprensorio Vairano ha superato senza problemi il Campobasso 1919, penultimo della classe. 9 a 0 il risultato finale con Nicola Panico sempre più capocannoniere del campionato con ben 28 reti messe a segno. Gioco facile anche per il Venafro in anticipo contro il Termoli, 6 a 1 senza storie al “Marchese del Prete”, un gol in meno realizzato dal Tre Pini Matese contro il Baranello, 5 a 1 per i campani che si confermano al terzo posto. Complicata la vittoria delle Acli Campodipietra a Guglionesei, dopo il vantaggio iniziale dei neroverdi con Montechiari, i rossoblu di Cordone hanno trovato il pari con Touray, e nel quarto d’ora finale di gara hanno portato a casa il successo grazie alle marcature di Guglielmi e Scimò. Ammortizzata la sconfitta di Coppa Italia per il team del presidente Iacovelli, in piena zona play off al quarto posto. Infine successo esterno per il Roccasicura che non molla il quinto posto, anche se deve fare i conti con il distacco ora di 10 punti dal Venafro secondo, ricordiamo lo sbarramento di dieci lunghezze per evitare una gara spareggio al termine del campionato. Come detto vittoria per il Roccasicura a Pietramontecorvino su un campo non semplice, decisive le reti di Lombardi e Vitale per regolare i pugliesi sul 2 a 1. In ottica prossima giornata sfide semplici per Vairano, Tre Pini e Roccasicura, che salvo clamorosi colpi di scena non dovrebbero avere problemi per portare a casa i tre punti. Il big match sarà all’antistadio Acli tra Campodipietra e Venafro, sfida aperta ad ogni tipo di risultato tra due squadre che puntano sul bel gioco. La gara al momento è in programma domenica mattina alle ore 11.00, non si può giocare regolarmente da calendario sabato in anticipo per la contestuale sfida tra Campobasso 1919 e Isernia a pochi metri dall’antistadio Acli. Motivo ordine pubblico per evitare avvicinamento delle tifoserie di Isernia e Venafro.