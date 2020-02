Una rapina è stata messa a segno nel tardo pomeriggio di oggi, 10 febbraio, ai danni di un distributore di carburanti sulla statale 17, nel territorio di Pettoranello del Molise. Da quanto si è appreso i rapinatori si sono allontanati a bordo di una Fiat Punto. Non appena è stato dato l’allarme, sul posto sono arrivati i Carabinieri della compagnia di Isernia. Stando alle testimonianze raccolte, l’auto con a bordo i rapinatori si è allontanata in direzione Bojano. Sono stati attivati diversi posti di blocco sulla statale 17, in particolare tra Santa Maria del Molise e San Massimo. Controlli anche sulla Trignina, ma le ricerche al momento non hanno dato gli esiti sperati.